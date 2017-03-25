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Африканских болельщиков в Краснодаре напоили русским чаем

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(3:36 / 21.85Mb / просмотров видео: 24)
SputnikСергей Венявский
© Sputnik. Сергей Венявский

На стадионе ФК Краснодар перед товарищеским матчем Россия — Кот-д'Вуар африканские футбольные фанаты были тепло встречены российскими болельщиками, которые напоили гостей чаем из русского самовара и вместе с ними пели песни.

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Акция прошла в рамках Общенациональной кампании "МыРоссия — ПротивДискриминации" по противодействию расизму, ксенофобии, антисемитизму и другим проявлениям дискриминации в российском футболе во главе с комиссаром РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексеем Смертиным. Как подчеркнул Алексей Смертин, "Баталии и противостояния в спорте, и в частности в футболе должны проходить на поле, причём в состязательном плане, а на трибунах должна царить атмосфера мира, дружбы, уважения и сопереживания!". Напомним, в минувшую пятницу Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Кот-д'Ивуара в товарищеском матче со счётом 0:2.

 



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