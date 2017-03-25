Стычка и выстрелы: кадры с митинга в Бишкеке

Sputnik Кыргыстан

Жапаров был вызван сегодня в ГКНБ — согласно повестке, он проходит свидетелем по одному из уголовных дел. В последние годы политик находился за рубежом.

Сторонники Садыра Жапарова примерно в 11.00 собрались недалеко от контрольно-пропускного пункта "Ак-Жол" кыргызско-казахской границы. Всего их было около 150 человек.

Когда поступило сообщение, что Жапарова задержали, люди сели в машины и отправились в Бишкек. Параллельно в 12.50 в столичном сквере имени М. Горького проходила акция в поддержку Жапарова. Там собралось около 200 человек. Рядом дежурила милиция. Примерно в 13.30 пресс-служба ГКНБ официально заявила, что Садыра Жапарова задержали и доставили в госкомитет по уголовному делу о захвате заложников. "Речь идет о событиях 7 октября 2013 года, когда во время митинга в Караколе в машину насильно усадили полпреда правительства КР по Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева, тем самым взяв его в заложники", — сообщила пресс-служба. Примерно в 14.30 митингующие — около 500 человек — переместились из сквера к зданию госкомитета. К тому времени оно уже было оцеплено милиционерами. Слышались требования освободить экс-депутата. В 15.00 сторонники Жапарова попытались прорвать оцепление, но милиция выстояла.

Ближе к 16.00 среди пикетирующих появился политик Турсунбек Акун. Он призывал людей пойти к Жогорку Кенешу ("Белому дому"). По его мнению, так о митинге услышало бы больше людей, в том числе президент.

В 16.35 протестующие снова попытались прорвать оцепление милиции. В ситуацию вмешался особый полк Министерства внутренних дел, предназначенный специально для разгона демонстрантов. Раздались предупредительные выстрелы, особо активных начали задерживать и препровождать в автобус, в котором сторонники Жапарова уже успели выбить стекла. В 17.00 милиция разогнала митингующих, движение транспорта по улице Фрунзе возобновилось, а правоохранители остались дежурить на месте.