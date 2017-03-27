Как готовят бойцов Росгвардии

В 60 лет Болот Мамбеталиев начал заниматься спортом, в 62 он стал мастером спорта по пауэрлифтингу, а позже – первым президентом Федерации пауэрлифтинга КР, с которой провел пять чемпионатов.
В День театра 27 марта в пресс-центре Sputnik прошел видеомост Сухум-Москва-Цхинвал.
Сорок детей из Абхазии и российских регионов проведут неделю в международном военно-историческом лагере "Юный патриот", открывшемся в Пицунде.
В Испании наркополиция обнаружила 17 кг кокаина в пластиковых муляжах бананов. На видео: зеленые, не очень похожие на настоящие бананы, оперативники вскрывают один с помощью зубила и молотка, демонстрируют содержимое.
Более двух часов идет митинг сторонников кандидата в депутаты в Народное собрание Абхазии Омара Джинджолия у здания ЦИК республики.
В избирательном округе №34 (Ткуарчалский), по информации председателя окружной комиссии Любови Аршба, кандидат в депутаты Парламента Абхазии Омар Джинджолия набрал на три голоса больше своего оппонента Кана Кварчия.
Выборы в Народное собрание – Парламент Республики Абхазия завершились в воскресенье 26 марта 2017 года. Кто победил, как он выглядит и краткую биографию можете узнать из материала Sputnik Абхазия.