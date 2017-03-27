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Как готовят бойцов Росгвардии

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(3:45 / 30.01Mb / просмотров видео: 113)
РИА Новости.
© РИА Новости.

День войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта. Смотрите на видео, какую подготовку проходят бойцы Росгвардии.



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