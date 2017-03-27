В Испании обнаружили 17 кг кокаина в фальшивых бананах

Голосование во втором туре выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия прошло в 22 округах страны в воскресенье 26 марта. Своим мнением о результатах выборов и развитии политической ситуации в стране поделились со Sputnik эксперты и политологи.

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