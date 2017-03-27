В Испании обнаружили 17 кг кокаина в фальшивых бананах

Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с первым вице-президентом Российского футбольного Союза Никитой Симоняном в воскресенье 26 марта.
Второй тур выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия проходит в 22 округах страны в воскресенье 26 марта.
По меньшей мере 32 человека пострадали из-за мощного взрыва на западе Великобритании. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа.
Второй тур выборов в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия проходит в 22 округах страны в воскресенье 26 марта.
Голосование во втором туре выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия прошло в 22 округах страны в воскресенье 26 марта. Своим мнением о результатах выборов и развитии политической ситуации в стране поделились со Sputnik эксперты и политологи.
Сорок детей из Абхазии и российских регионов проведут неделю в международном военно-историческом лагере "Юный патриот", открывшемся в Пицунде.
Начальнику противовоздушной обороны Абхазии, майору абхазской авиации, Герою Абхазии Олегу Чанба 27 марта исполнилось бы 55 лет.