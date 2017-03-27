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В Испании обнаружили 17 кг кокаина в фальшивых бананах

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(0:39 / 4.50Mb / просмотров видео: 113)
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В Испании наркополиция обнаружила 17 кг кокаина в пластиковых муляжах бананов. На видео: зеленые, не очень похожие на настоящие бананы, оперативники вскрывают один с помощью зубила и молотка, демонстрируют содержимое.



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В Испании обнаружили 17 кг кокаина в фальшивых бананах
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