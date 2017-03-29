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Тигрица кормила своих новорожденных малышей в крымском сафари-парке

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(0:58 / 6.11Mb / просмотров видео: 221)
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В крымском сафари-парке "Тайган" родились три амурских тигренка. Смотрите на видео, как мать-тигрица кормит новорожденных малышей и бережно за ними ухаживает.



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