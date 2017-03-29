Тигрица кормила своих новорожденных малышей в крымском сафари-парке

Пресс-конференция о мерах борьбы с насекомыми-вредителями: лесными клопами, пальмовыми долгоносиками и огневкой состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 29 марта.
Телеведущий Джон Уоррен и его команда из пяти человек уже бывали в Абхазии, но их программы были посвящены рецептам и особенностям национальной кухни. Теперь "главными героями" передачи стали абхазское застолье, горы и вино.
ФСБ РФ разоблачила крупную группу, торговавшую оружием в Центральной России, — изъято более 90 килограммов взрывчатки и 17 "стволов".
Российские активисты вручили футбольным болельщикам из Бельгии памятные декоративные подушечки с надписью "Gentlefan" перед товарищеским матчем стран на стадионе "Фишт" в Сочи.
Даниил Халбад из Абхазии победил на международном чемпионате по шахматам в Краснодарском крае в среду 29 марта.
На выборах в новый Парламент Абхазии смогла победить только одна женщина из восьми претенденток - Натали Смыр.
Съемочная группа программы "Поедем, поедим!" канала НТВ снова в Абхазии. В перерывах между съемками ведущий программы Джон Уоррен поделился своими впечатлениями от Абхазии, традиций и народа, а также рассказал Sputnik о своей "болезни".