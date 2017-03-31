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Экс-президент Южной Кореи арестована в Сеуле

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Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была задержана после того, как суд Сеула выдал ордер на арест по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу — личной знакомой экс-президента Цой Сун Силь.

"Суд признал необходимость ее ареста, так как есть достаточные основания для обвинения, а также опасения, что улики могут быть уничтожены", — заявил судья.

По данным агентства, ордер на арест будет действителен в течение 20 дней с момента вступления в силу. Ожидается, что гособвинители выдвинут официальные обвинения Пак Кын Хе до момента истечения этого срока.

После оглашения судебного решения экс-президента доставили из центральной прокуратуры в пенитенциарное учреждение на юге Сеула, где уже находятся ключевые фигуры коррупционного скандала, включая Цой Сун Силь.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Как сообщалось ранее, обвинения были выдвинуты, помимо Пак Кын Хе, в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна.

В настоящее время Цой Сун Силь также находится под арестом. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент президенту от 9 декабря.



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