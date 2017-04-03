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Прогноз погоды от косолапых: как в Ярославле гадали с помощью медведей

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В Ярославле начали гадать на медведях. Местным мишкам из зоопарка предложили 2 пирога: рыбный и мясной. В зависимости от выбора, погода будет либо солнечной, либо не очень.



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Прогноз погоды от косолапых: как в Ярославле гадали с помощью медведей
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