Теракт в питерском метро

В 2017 году исполняется 75 лет с начала одного из наиболее масштабных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 годов – Битвы за Кавказ.
В Ярославле начали гадать на медведях. Местным мишкам из зоопарка предложили 2 пирога: рыбный и мясной. В зависимости от выбора, погода будет либо солнечной, либо не очень.
В начале третьего периода при счете 3:1 в пользу "Вашингтона" Овечкин провел силовой прием против Зака Варенски. Тот получил травму лица и покинул игру. После этого началась драка, во время которой форвард обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил ему нос.
В селе Озерном около столицы прошел весенний джип-спринт на кубок клуба "Погнали".
В вагоне метро на станции "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли десять человек и пострадали не менее тридцати.
Видеомост "Перспективы развития армяно-абхазских отношений" прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия в понедельник 3 апреля.
В вагоне метро на станции "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли десять человек и пострадали не менее тридцати.