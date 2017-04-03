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Теракт в питерском метро

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Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (9)
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(0:19 / 2.01Mb / просмотров видео: 1159)

Инцидент произошел в понедельник днем на двух станциях метро Санкт-Петербурга "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (9)


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