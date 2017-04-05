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Четырнадцатилетний иконописец: Давид Джения показал, как работает над образами

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(2:52 / 23.25Mb / просмотров видео: 44)
Sputnik / Томас ТхайцукБадри Есиава
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Уже второй год восьмиклассник Давид Джения из Гагры изучает иконопись. За это время он успел нарисовать три иконы - Казанская Божья Матерь, Cвятая Виктория, которую он нарисовал для мамы и Пресвятая Богородица "Достойно есть".

На каждую икону у Давида уходит в среднем от трех до четырех месяцев. Первой работой стала "Казанская Божья Матерь", ее посоветовала преподаватель иконописи Сано Прокопенко, вторую "Святую Викторию" Давид написал для мамы и подарил ей на Новый год. 

Третья — "Достойно есть" попала к нему в плохом состоянии, образ святой был практически стерт временем, и Давид восстановил эту икону. 

Давид пишет на деревянных дощечках, чаще всего из липы или кипариса. Он их заказывает на бзыбской лесопилке. 

"Сначала надо покрыть дерево грунтом 6-7 раз. В иконописи это называется залевкасить. После этого берем кальку с образом, срисованным с репродукции. Эта калька кладется на дерево, и ложкой ее трем. Таким методом образ переносится на доску", — объясняет Давид. 

После этого  приступают к раскрашиванию и начинают  с фона. Для этого используется золотая поталь, которая фиксируется на доске специальным клеем. 

Клей высыхает около восьми часов. Следующий этап — раскрашивание мантии, которая выполняется темперными красками на яичной основе. 

А самое сложное для Давида, как он сам признался, — это раскрытие лика. Порой бывает крайне тяжело приблизиться к исходному образу. В иконописи Давид  использует около 15 видов красок. Быстрее всего расходуется "умбра" и "охра", так как именно этими цветами раскрывается лик.  

У Давида целый набор кисточек из колонка, но любимая — "нулевка", она самая тонкая и удобная для Давида. 

Главное, добавил Давид, во время иконописи не нарушать церковные каноны, добавлять, что-либо от себя, нельзя.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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