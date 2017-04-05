Четырнадцатилетний иконописец: Давид Джения показал, как работает над образами

На каждую икону у Давида уходит в среднем от трех до четырех месяцев. Первой работой стала "Казанская Божья Матерь", ее посоветовала преподаватель иконописи Сано Прокопенко, вторую "Святую Викторию" Давид написал для мамы и подарил ей на Новый год.

Третья — "Достойно есть" попала к нему в плохом состоянии, образ святой был практически стерт временем, и Давид восстановил эту икону.

Давид пишет на деревянных дощечках, чаще всего из липы или кипариса. Он их заказывает на бзыбской лесопилке.

"Сначала надо покрыть дерево грунтом 6-7 раз. В иконописи это называется залевкасить. После этого берем кальку с образом, срисованным с репродукции. Эта калька кладется на дерево, и ложкой ее трем. Таким методом образ переносится на доску", — объясняет Давид.

После этого приступают к раскрашиванию и начинают с фона. Для этого используется золотая поталь, которая фиксируется на доске специальным клеем.

Клей высыхает около восьми часов. Следующий этап — раскрашивание мантии, которая выполняется темперными красками на яичной основе.

А самое сложное для Давида, как он сам признался, — это раскрытие лика. Порой бывает крайне тяжело приблизиться к исходному образу. В иконописи Давид использует около 15 видов красок. Быстрее всего расходуется "умбра" и "охра", так как именно этими цветами раскрывается лик.

У Давида целый набор кисточек из колонка, но любимая — "нулевка", она самая тонкая и удобная для Давида.

Главное, добавил Давид, во время иконописи не нарушать церковные каноны, добавлять, что-либо от себя, нельзя.

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