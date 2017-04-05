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Ну и мощный голос: маленькие фанаты поддержали Валерию Адлейба

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (80)
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© Sputnik.

Самые маленькие фанаты Валерии Адлейба поддержали конкурсантку шоу "Ты супер!".

11-летняя Валерия Адлейба представляет Абхазию на международном вокальном конкурсе "Ты супер!".  Валерия успешно прошла во второй тур. Первый день нового отборочного тура можно будет увидеть 8 апреля в 20:00 на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканале НТВ.
Сейчас Валерии Адлейба нужна ваша поддержка. Sputnik Абхазия запустил флешмоб на страницах социальных сетей. Вы можете записать видео со словами поддержки и разместить на своих аккаунтах, поставив хештег  #ЛераТыСупер. Лучшее видео будет размещено на сайте Sputnik.
Следить за успехами юной вокалистки вы можете на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik, телеканале НТВ и в соцсетях.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (80)


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