Ну и мощный голос: маленькие фанаты поддержали Валерию Адлейба

11-летняя Валерия Адлейба представляет Абхазию на международном вокальном конкурсе "Ты супер!". Валерия успешно прошла во второй тур. Первый день нового отборочного тура можно будет увидеть 8 апреля в 20:00 на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканале НТВ.

Сейчас Валерии Адлейба нужна ваша поддержка. Sputnik Абхазия запустил флешмоб на страницах социальных сетей. Вы можете записать видео со словами поддержки и разместить на своих аккаунтах, поставив хештег #ЛераТыСупер. Лучшее видео будет размещено на сайте Sputnik.

Следить за успехами юной вокалистки вы можете на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik, телеканале НТВ и в соцсетях.