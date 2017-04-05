Ну и мощный голос: маленькие фанаты поддержали Валерию Адлейба

11-летняя Валерия Адлейба представляет Абхазию на международном вокальном конкурсе "Ты супер!". Валерия успешно прошла во второй тур.

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Новый этап международного детского вокального конкурса "Ты супер!" стартует уже в эту субботу, 8 апреля. По правилам второго тура только четверо вокалистов из каждого выпуска смогут пройти в четвертьфинал.

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