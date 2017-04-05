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Ну и мощный голос: маленькие фанаты поддержали Валерию Адлейба

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (80)
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© Sputnik.

Самые маленькие фанаты Валерии Адлейба поддержали конкурсантку шоу "Ты супер!".

11-летняя Валерия Адлейба представляет Абхазию на международном вокальном конкурсе "Ты супер!".  Валерия успешно прошла во второй тур. 

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Сейчас Валерии Адлейба нужна ваша поддержка. Sputnik Абхазия запустил флешмоб на страницах социальных сетей. Вы можете записать видео со словами поддержки и разместить на своих аккаунтах, поставив хештег #ЛераТыСупер. Лучшее видео будет размещено на сайте Sputnik.

Новый этап международного детского вокального конкурса "Ты супер!" стартует уже в эту субботу, 8 апреля. По правилам второго тура только четверо вокалистов из каждого выпуска смогут пройти в четвертьфинал.
Следить за успехами юной вокалистки вы можете на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik, телеканале НТВ и в соцсетях.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (80)


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