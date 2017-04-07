Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме

Спортивную площадку во дворе многоэтажных домов по улице Эшба в Сухуме в пятницу 7 апреля установило руководство проекта "Трезвая Россия".
Спортивная площадка воркаут в столице Абхазии стала 41 по счету в рамках Федерального проекта "Трезвая Россия".
Православные во всем мире отмечают один из самых важных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы, именно в этот день к Деве Марии явился ангел и сообщил о том, что она родит Иисуса Христа. В честь праздника в Сухумском кафедральном соборе прошла Божественная литургия, на которую пришли многочисленные прихожане, верующие.
Военные обслуживают истребители на военной базе в Сирии, пилот садится за штурвал, кадры взлета.
Прокуратура Абхазии проводит проверки в отношении так называемых "групп смерти", в школах республики прошли педагогические и родительские собрания на эту тему, к чему призывают правоохранители, выяснял корреспондент Sputnik Владимир Бегунов.
Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи.
Пресс-конференция члена Общественной палаты России и руководителя Федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева прошла в пресс-центре Sputnik в пятницу 7 апреля.