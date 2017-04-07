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Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме

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(0:58 / 6.35Mb / просмотров видео: 627)
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Три человека погибли в Стокгольме после того, как грузовик врезался в толпу людей.



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