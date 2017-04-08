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Паломники из Абхазии в праздник Благовещения посетили Храм Гроба Господня

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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (20)
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© Sputnik. Роберт Джопуа

Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи. Именно с посещения Храма Гроба Господня началось их паломничество по Святой Земле.

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (20)

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