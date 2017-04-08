Паломники из Абхазии в праздник Благовещения посетили Храм Гроба Господня

Спортивную площадку во дворе многоэтажных домов по улице Эшба в Сухуме в пятницу 7 апреля установило руководство проекта "Трезвая Россия".
Три человека погибли в Стокгольме после того, как грузовик врезался в толпу людей.
Спортивная площадка воркаут в столице Абхазии стала 41 по счету в рамках Федерального проекта "Трезвая Россия".
Православные во всем мире отмечают один из самых важных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы, именно в этот день к Деве Марии явился ангел и сообщил о том, что она родит Иисуса Христа. В честь праздника в Сухумском кафедральном соборе прошла Божественная литургия, на которую пришли многочисленные прихожане, верующие.
Ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Арсену Чакряну исполнилось 100 лет.
Подполковник Пограничного управления ФСБ России Василий Квитко был убит бандгруппой 8 апреля 2011 года в ходе проведения операции в селе Чубурхиндж Галского района.
Летчик-космонавт СССР Георгий Гречко был награжден тремя орденами Ленина, медалями "За заслуги в освоении космоса", "За трудовое отличие", "За доблестный труд".