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Пинок от сестры-дзюдоистки, шрам от брата: сухумчане рассказали о самых родных

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(4:24 / 32.99Mb / просмотров видео: 11)
SputnikРада Ажиба, Зафас Гамгия
© Sputnik. Рада Ажиба, Зафас Гамгия

В Международный день брата и сестры, который отмечается ежегодно 10 апреля во многих странах мира, жители Сухума рассказали корреспондентам Sputnik, насколько теплые отношения между их братьями и сестрами.

Ничего лучше в жизни нет, чем сестры и братья, которые родственны с самого детства, они неразлучны и понимают значение слова "дружба" и родственные связи, утверждали большинство опрошенных Sputnik. 

Двадцатилетний Руслан признался, что, несмотря на то, что он старший брат, младшая сестра его контролирует, и иногда в шутку получает от нее пинки. "Не осмеливаюсь ей ответить, так как она дзюдоистка", — сказал он шутя. 

"Это было в детстве, и не совсем серьезная драка, но я получила шрам под губой благодаря моему младшему брату", — со смущением рассказала Анаида Григорян. 

Есть семьи, в которых уже появились собственные традиции празднования дня брата и сестры, уверены Елена и Владимир. 

"Во многих семьях уже стало традицией в этот день дарить подарки с возможными вариациями надписи "брату" и "сестре". Этот праздник — лишний повод признаться в любви своим близким", — отметили они.

Международный праздник День брата и сестры возник в Америке, совсем недавно этот праздник стали отмечать и в Абхазии.



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