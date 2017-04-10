Пинок от сестры-дзюдоистки, шрам от брата: сухумчане рассказали о самых родных

Ничего лучше в жизни нет, чем сестры и братья, которые родственны с самого детства, они неразлучны и понимают значение слова "дружба" и родственные связи, утверждали большинство опрошенных Sputnik.

Двадцатилетний Руслан признался, что, несмотря на то, что он старший брат, младшая сестра его контролирует, и иногда в шутку получает от нее пинки. "Не осмеливаюсь ей ответить, так как она дзюдоистка", — сказал он шутя.

"Это было в детстве, и не совсем серьезная драка, но я получила шрам под губой благодаря моему младшему брату", — со смущением рассказала Анаида Григорян.

Есть семьи, в которых уже появились собственные традиции празднования дня брата и сестры, уверены Елена и Владимир.

"Во многих семьях уже стало традицией в этот день дарить подарки с возможными вариациями надписи "брату" и "сестре". Этот праздник — лишний повод признаться в любви своим близким", — отметили они.

Международный праздник День брата и сестры возник в Америке, совсем недавно этот праздник стали отмечать и в Абхазии.