Паломники из Абхазии встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III

В Международный день брата и сестры, который отмечается ежегодно 10 апреля во многих странах мира, жители Сухума рассказали корреспондентам Sputnik, насколько теплые отношения между их братьями и сестрами.
Новый спектакль РУСДРАМа "Пять вечеров" зрители смогут увидеть 13 и 14 апреля, о том, чего ждать зрителям, его создатели рассказали в пресс-центре Sputnik.
Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром в крупнейшей церкви египетского города Танта во время церковной службы.
Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи. Их паломничество началось с посещения Храма Гроба Господня.
Воспоминаниями о докторе искусствоведения, драматурге, Заслуженном деятеле искусств Абхазии, профессоре Алексее Аргун, которому 10 апреля 2017 года исполнилось бы 80 лет, с корреспондентом Sputnik Бадри Есиава поделилась его коллега и друг Светлана Корсая.
Премьера "Дом Бернарды Альба" продолжит театральный сезон в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.
Паломники вручили патриарху Иерусалимскому Феофилу III картину с изображением мужского монастыря в Новом Афоне.