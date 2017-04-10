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Паломники из Абхазии встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III

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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (27)
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SputnikРоберт Джопуа
© Sputnik. Роберт Джопуа

Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи.

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (27)


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