Я чувствую вашу любовь: Валерия Адлейба обратилась к зрителям "Ты супер!"

На международном вокальном проекте "Ты супер!" Абхазию представляет 11-летняя Валерия Адлейба. Второе выступление абхазской участницы можно будет увидеть 15 апреля. Перед выступлением юная вокалистка Валерия Адлейба обратилась к своим фанатом, зрителям международного проекта.

"Для меня большая честь — представлять нашу республику. Я чувствую поддержку и любовь всей страны. Это придает мне силы идти дальше и не сдаваться, несмотря ни на что. Смотрите меня во втором туре проекта", – сказала Адлейба.

Новый выпуск проекта шоу "Ты супер!" будет в эфире в субботу 15 апреля, в 20:00 на сайте международного информационного агентства Sputnik и телеканале НТВ.