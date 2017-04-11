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Я чувствую вашу любовь: Валерия Адлейба обратилась к зрителям "Ты супер!"

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (85)
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© Sputnik.

Второе выступление участницы от Абхазии Валерии Адлейба на новом музыкальном шоу "Ты супер!" можно будет увидеть на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и канале НТВ 15 апреля, в 20:00.

На международном вокальном проекте "Ты супер!" Абхазию представляет 11-летняя Валерия Адлейба.  Второе выступление абхазской участницы можно будет увидеть 15 апреля. Перед выступлением юная вокалистка Валерия Адлейба обратилась к своим фанатом, зрителям международного проекта.

"Для меня большая честь — представлять нашу республику. Я чувствую поддержку и любовь всей страны. Это придает мне силы идти дальше и не сдаваться, несмотря ни на что. Смотрите меня во втором туре проекта", – сказала Адлейба.  

Новый выпуск проекта шоу "Ты супер!" будет в эфире в субботу 15 апреля, в 20:00 на сайте международного информационного агентства Sputnik и телеканале НТВ.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (85)


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