Первый в истории человечества полет в космос. Архивные кадры

Если честно, ни в детстве, ни позже не хотел стать космонавтом, а первая ассоциация со словом "космос" – это вовсе не День космонавтики и не сакраментальная фраза: "Поехали!", а дерущиеся на световых мячах Дарт Вейдер с Люком Скайуокером.