Первый в истории человечества полет в космос. Архивные кадры

Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи. Вместе с тысячами паломников со всего мира в реку Иордан окунулись и абхазские пилигримы.
Второе выступление участницы от Абхазии Валерии Адлейба на новом музыкальном шоу "Ты супер!" можно будет увидеть на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и канале НТВ 15 апреля, в 20:00.
Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация вокруг Сирии напоминает события, предшествующие началу военной кампании США в Ираке.
В гагрское подразделение "Нэрс" по военно-тактическим играм в страйкбол входят восемь человек в возрасте от 17 до 35 лет. По сценарию ребята разделились на "террористов" и "спецназ".
В День космонавтики о своих встречах в Сухуме с покорителями космоса рассказала корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову ветеран педагогики Абхазии Татьяна Рогачева.
Премьера спектакля "Дом Бернарды Альба" по пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки прошла в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба во вторник 11 апреля.
Накануне Дня космонавтики, на презентации фестиваля STARMUS в Москве космонавт Алексей Леонов поделился воспоминаниями о том, как поставил в неловкое положение физика Стивена Хокинга и как однажды поздравил с днем рождения американского астронавта Нила Армстронга.
Бизнес ждет от государства упрощения условий работы, декриминализации законодательства, сокращения условий проверки, гарантий прав собственности и свобод инвесторов.
Отныне названия - Республика Южная Осетия и Государство Алания будут равнозначны, каждый человек имеет право использовать одно из двух, сказал глава МИД
Если честно, ни в детстве, ни позже не хотел стать космонавтом, а первая ассоциация со словом "космос" – это вовсе не День космонавтики и не сакраментальная фраза: "Поехали!", а дерущиеся на световых мячах Дарт Вейдер с Люком Скайуокером.
Мировые производители техники создают сервисные центры везде, где продается их продукция – но в Баку эти мастерские работают ниже среднего, а у многих брендов и вовсе отсутствуют.
В среду, 12 апреля, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер находится с официальным визитом в Варшаве, где он встретится со своими коллегами, представляющими страны Вышеградской группы и страны "Восточного партнерства"
Житель Джалал-Абадской области рассказал, как нашел пропавшего полтора месяца назад домашнего питомца.
Полнометражный фильм "Сон обезьяны" претендует на премию в трех номинациях – "Лучший фильм Центральной Азии", "Лучший актер Центральной Азии" и "Лучшая актриса Центральной Азии"
Девушка представляла Севастополь на кубке "Черного моря по бодибилдингу и фитнес-бикини-2017".
Государственные институты и институты самоуправления вправе размещать информацию на любом иностранном языке, сообщили в ЦГЯ
Sputnik Молдова собрал интересные факты, демонстрирующие тесную связь между Молдовой и покорением космоса.
Президент Узбекистана разгневан бездействием ряда должностных лиц при обращении к ним граждан республики. Он поручил в месячный срок изучить системные проблемы и подготовить комплексные предложения по их решению
На шоссе Е67 (Via Baltika) за этот год зафиксировано 76 случаев ДТП, часть из них — со смертельными исходами
В День космонавтики о своих встречах в Сухуме с покорителями космоса рассказала корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову ветеран педагогики Абхазии Татьяна Рогачева.
Если честно, ни в детстве, ни позже не хотел стать космонавтом, а первая ассоциация со словом "космос" – это вовсе не День космонавтики и не сакраментальная фраза: "Поехали!", а дерущиеся на световых мячах Дарт Вейдер с Люком Скайуокером.
В среду, 12 апреля, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер находится с официальным визитом в Варшаве, где он встретится со своими коллегами, представляющими страны Вышеградской группы и страны "Восточного партнерства"