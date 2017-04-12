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Первый в истории человечества полет в космос. Архивные кадры

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(1:10 / 9.48Mb / просмотров видео: 89)
РИА Новости.
© РИА Новости.

Международный день полета человека в космос отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос.



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