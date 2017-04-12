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Новицкий поздравил россиян с Днем космонавтики: видеопоздравление с борта МКС

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(1:15 / 8.82Mb / просмотров видео: 206)
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Российский космонавт Олег Новицкий, находящийся в настоящее время на Международной космической станции, поздравил россиян с Днем космонавтики. Смотрите на видео его обращение.



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