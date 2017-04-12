Новицкий поздравил россиян с Днем космонавтики: видеопоздравление с борта МКС

Премьера "Дом Бернарды Альба" продолжит театральный сезон в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.
Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи. Вместе с тысячами паломников со всего мира в реку Иордан окунулись и абхазские пилигримы.
Международный день полета человека в космос отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос.
Второе выступление участницы от Абхазии Валерии Адлейба на новом музыкальном шоу "Ты супер!" можно будет увидеть на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и канале НТВ 15 апреля, в 20:00.
Первое заседание шестого созыва Парламента Абхазии проходит в среду 12 апреля.
Для кого-то это просто весна, а для абхазской молодежи в Москве весна – это новая весенняя встреча интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", которая состоится 20 апреля.
Первое заседание шестого созыва Парламента Абхазии прошло в среду 12 апреля.
Кодекс подписал белорусский президент, это подтвердила пресс-секретарь главы государства.
Отныне названия - Республика Южная Осетия и Государство Алания будут равнозначны, каждый человек имеет право использовать одно из двух, сказал глава МИД
Если честно, ни в детстве, ни позже не хотел стать космонавтом, а первая ассоциация со словом "космос" – это вовсе не День космонавтики и не сакраментальная фраза: "Поехали!", а дерущиеся на световых мячах Дарт Вейдер с Люком Скайуокером.
Минимальная сумма прибавки к зарплате составит 80 манатов, ее получит младший медицинский персонал, а максимальный - от 850 и выше, для заведующих отделениями.
Пока политики Эстонии рапортуют о повышении национальной безопасности в связи с введением в страну войск НАТО, жители страны считают, что эти меры, наоборот, ведут к увеличению риска войны
На этот раз в список также попали водитель легковушки, который решил протаранить БТР на столичной улице, отношение граждан к контрацепции и вчерашний сумасшедший ветер.
Владелец магазина Ethnos World решил показать всему миру уникальные поделки таджикских мастеров, а также помочь ремесленникам из отдаленных уголков республики продавать свои работы
ЗАО "Электросети Армении", занимающаяся распределением электроэнергии потребителям Армении, переходит в собственность новосозданной компании "Ташир Капитал".
Государственные институты и институты самоуправления вправе размещать информацию на любом иностранном языке, сообщили в ЦГЯ
Юрий Гагарин находился в Молдове с 8 по 10 октября 1966 года, предлагаем изучить инфографику Sputnik, где представлены самые яркие факты этого события.
Глава Узбекистана подписал постановление о приведении рынков в порядок, основные проблемы обычных нетуристических дехканских базаров в отсутствии чистоты и стоянки для автомобилей, будут ли они заменены на гипермаркеты — покажет время
Марки коллекционера и филателиста Генрика Кябейкиса, посвященные космосу, будут представлены сегодня в главном отделении почты Литвы
Первое заседание шестого созыва Парламента Абхазии проходит в среду 12 апреля.
Если честно, ни в детстве, ни позже не хотел стать космонавтом, а первая ассоциация со словом "космос" – это вовсе не День космонавтики и не сакраментальная фраза: "Поехали!", а дерущиеся на световых мячах Дарт Вейдер с Люком Скайуокером.
Пока политики Эстонии рапортуют о повышении национальной безопасности в связи с введением в страну войск НАТО, жители страны считают, что эти меры, наоборот, ведут к увеличению риска войны