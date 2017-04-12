19:56 12 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Валерия Адлейба в новом образе: борьба за полуфинал "Ты супер!"

Получить короткую ссылку
Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (86)
451110

Новости

Все новости
Все новости

Воспитанница Очамчырской школы-интерната 11-летняя Валерия Адлейба представляет Абхазию на вокальном проекте "Ты супер!". Второе выступление Валерии смотрите 15 апреля на сайте Информационного агентства и радио Sputnik Абхазия или на канале НТВ.

В субботу 15 марта состоится второе выступление Валерии Адлейба в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!".

Во втором туре шоу участница из Абхазии споет песню "Hello" британской певица Адель.

Узнать, смогла ли пройти Лера Адлейба в полуфинал проекта можно будет уже в эту субботу 15 апреля. Увидеть выступление юной вокалистки можно будет на сайте Информационного агентства и радио Sputnik Абхазия или на канале НТВ в 20:00. А отдать за нее свой голос вы сможете через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

 

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (86)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Дом Бернарды Альбы
Два часа в "Доме Бернарды Альба"
Валерия Адлейба в новом образе: борьба за полуфинал Ты супер!
Валерия Адлейба в новом образе: борьба за полуфинал "Ты супер!"
Весенний поллиноз в Абхазии
Аллергику в помощь: все о поллинозе

Соцсети

Sputnikabkhazia