Валерия Адлейба в новом образе: борьба за полуфинал "Ты супер!"

В субботу 15 марта состоится второе выступление Валерии Адлейба в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!".

Во втором туре шоу участница из Абхазии споет песню "Hello" британской певица Адель.

Узнать, смогла ли пройти Лера Адлейба в полуфинал проекта можно будет уже в эту субботу 15 апреля. Увидеть выступление юной вокалистки можно будет на сайте Информационного агентства и радио Sputnik Абхазия или на канале НТВ в 20:00. А отдать за нее свой голос вы сможете через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>