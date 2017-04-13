Сторонники и противники Мадуро подрались в церкви во время мессы

Сообщается, что кардинал во время мессы произнес речь против Мадуро. Между тем лидеры оппозиции обвинили мэра Каракаса Хорхе Родригеса в том, что он посылает людей в церковь для нападения на прихожан.
Сообщается, что кардинал во время мессы произнес речь против Мадуро. Между тем лидеры оппозиции обвинили мэра Каракаса Хорхе Родригеса в том, что он посылает людей в церковь для нападения на прихожан.
Россия 12 апреля воспользовалась правом вето в СБ ООН и заблокировала принятие проекта резолюции по Сирии.
Австрийский геймер Йоханес Лоффельманн попал в Книгу Гиннесса за самую продолжительную игру в виртуальной реальности. Смотрите на видео, как он устанавливал новый мировой рекорд. Смотреть полностью
Лесничий Гудаутского лесхоза, заслуженный лесовод Абхазии Геннадий Сичинава рассказал о том, в каком состоянии находятся самшитовые леса Абхазии.
Основное направление деятельности благотворительного фонда "Ашана" – организация лечения тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии, в лучших клиниках, а также сбор пожертвований для оплаты лечения.
Спикер шестого созыва Парламента Абхазии Валерий Кварчия провел пресс-конференцию в четверг 13 апреля.
Спикер шестого созыва Парламента Абхазии Валерий Кварчия провел пресс-конференцию в четверг 13 апреля.
18 апреля в Сухуме пройдет торжественная церемония официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии, на которой будет присутствовать Сергей Лавров.
Сотрудникам ГАИ пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить скрывавшийся от преследования легковой автомобиль. Смотрите на видео, как проходила погоня за нарушителем на Mercedes.
В Южную Осетию вновь приедут специалисты российского центра "Лидер", которые очистят территорию республики от взрывоопасных предметов
В связи с угрозой подтопления домов в Нуринском районе Карагандинской области выделены четыре пассажирских вагона для эвакуации местного населения по маршруту Караганда – ОП27 (переезд) и Караганда – Нура
В одной из сельских школ Габалинского района дети и педагоги находятся в постоянной опасности – на них в любой момент могут напасть огромные ядовитые змеи, расплодившиеся поблизости от здания.
Директор КаПО сообщил о первом случае задержания в Эстонии россиянина по обвинению в сотрудничестве с ГУ Генштаба ВС России, в посольстве РФ в Таллинне подтвердили факт задержания, дипломаты поддерживают контакт с отцом обвиняемого, других деталей не разглашается
Оказывается, та вода с зубной пастой, которая стекает в отверстие вашей раковины, позже попадает в реку Чу. Но без паники! До этого ее так очистят, что рыбы в реке не испытают никакого дискомфорта.
Накануне в Душанбе прибыла партия новых автобусов японской марки Isuzu, закупленных в Турции. Их перегон турецкими водителями через Иран, Туркменистан и Узбекистан занял 12 дней. Запуск новых автобусов приурочен ко Дню города – они начнут курсировать с 15 апреля
Армянские синоптики сообщают о надвигающемся на территорию Армении мощном циклоне.
Государственные институты и институты самоуправления вправе размещать информацию на любом иностранном языке, сообщили в ЦГЯ
Подозреваемый в коррупции бывший председатель района Криуляны попытался сбежать от сотрудников антикоррупционного центра из собственной квартиры во время обысков: чиновник хотел спрыгнуть с балкона многоэтажки.
На программу Андрея Малахова "Пусть говорят" приехала молодая женщина из Кемерово и рассказала, как сначала ее муж из Узбекистана уехал на родину, а потом забрал детей. Ее свекровь поделилась подробностями
В видео BBC Travel показали приготовления "традиционного" французского пирога, очень похожего на шакотис, который пекли еще во времена Речи Посполитой
Спикер шестого созыва Парламента Абхазии Валерий Кварчия провел пресс-конференцию в четверг 13 апреля.
В связи с угрозой подтопления домов в Нуринском районе Карагандинской области выделены четыре пассажирских вагона для эвакуации местного населения по маршруту Караганда – ОП27 (переезд) и Караганда – Нура
Директор КаПО сообщил о первом случае задержания в Эстонии россиянина по обвинению в сотрудничестве с ГУ Генштаба ВС России, в посольстве РФ в Таллинне подтвердили факт задержания, дипломаты поддерживают контакт с отцом обвиняемого, других деталей не разглашается