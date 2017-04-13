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Сторонники и противники Мадуро подрались в церкви во время мессы

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Противники и сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро устроили драку в церкви Базилика св. Терезы в центре Каракаса. Они прервали мессу, которую проводил Архиепископ Каракасский кардинал Хорхе Уроса Савино в рамках литургии Святой недели

 Сообщается, что кардинал во время мессы произнес речь против Мадуро. Между тем лидеры оппозиции обвинили мэра Каракаса Хорхе Родригеса в том, что он посылает людей в церковь для нападения на прихожан.



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