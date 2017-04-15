Горло болело: Лера вышла в полуфинал "Ты супер!" и поделилась эмоциями

Полуфиналистка международного вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба поделилась эмоциями после выступления во втором туре проекта.

"У меня болело горло. Я не до конца восстановилась после своей болезни. Не ожидала, что так сразу нажмут все члены жюри. Я счастлива", – сказала юная вокалистка.

Узнать больше про Валерию Адлейба и следить за ее успехами в проекте вы можете на сайте Информационного агентства и радио Sputnik Абхазия или на канале НТВ. Также вы можете отдать за нее или за другого понравившегося участника свой голос через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android.