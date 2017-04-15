Трансляция завершена: Второй тур вокального конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ

Воспитанница Очамчырской школы-интерната 11-летняя Валерия Адлейба стала полуфиналисткой международного проекта "Ты супер!".
Благодатный огонь - символ нерукотворного света Воскресения Христова, появился в Кувуклии ( часовня над Гробом Господним - ред.) в канун православной Пасхи, по молитвам православного духовенства и десятков тысяч паломников в храме Гроба Господня и у его стен.
Самый главный церковный праздник, Пасху, будут отмечать православные в это воскресенье 16 апреля. Тем, кто еще не успел купить куличи, предлагаем простой рецепт от кулинара-любителя Камы Начкебиа, чтобы испечь главный атрибут праздничного стола дома.
Группа паломников из Абхазии в преддверии Светлого праздника Пасхи отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем.
Воспитанница Очамчырской школы-интерната 11-летняя Валерия Адлейба представляет Абхазию на международном вокальном телевизионном проекте "Ты супер!".
Во всех православных храмах Абхазии проходят пасхальные богослужения в ночь с субботы на воскресенье.
День экологических знаний отмечается во многих странах мира 15 апреля уже четверть века.
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