Глава МИД Абхазии подвел итоги визита Сергея Лаврова

Глава МИД Абхазии Даур Кове рассказал, что одной из тем переговоров с российским коллегой была возможность приобретения гражданами Абхазии двойного гражданства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Абхазию с двухдневным рабочим визитом 18 апреля.

18 апреля глава внешнеполитического ведомства России и президент Абхазии Рауль Хаджимба приняли участие в официальном открытии нового здания Посольства России в Абхазии.

19 апреля Рауль Хаджимба и Сергей Лавров провели двухсторонние переговоры. Затем глава МИД России прогулялся по набережной Сухума, побывал на знаменитой Брехаловке и посетил Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера (РУСДРАМ).