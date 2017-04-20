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Глава МИД Абхазии подвел итоги визита Сергея Лаврова

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© Sputnik. Бадрак Авидзба

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в четверг 20 апреля провел пресс-конференцию, посвященную итогам визита главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию.

Глава МИД Абхазии Даур Кове рассказал, что одной из тем переговоров с российским коллегой была возможность приобретения гражданами Абхазии двойного гражданства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Абхазию с двухдневным рабочим визитом 18 апреля. 

18 апреля глава внешнеполитического ведомства России и президент Абхазии Рауль Хаджимба приняли участие в официальном открытии нового здания Посольства России в Абхазии. 

19 апреля Рауль Хаджимба и Сергей Лавров провели двухсторонние переговоры. Затем глава МИД России прогулялся по набережной Сухума, побывал на знаменитой Брехаловке и посетил Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера (РУСДРАМ).

 



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