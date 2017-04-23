Сносит крыши и валит деревья: видео урагана в Гагре

Парикмахер из Новосибирска предлагает своим клиенткам необычный способ создания прически – вместо ножниц он использует самый настоящий топор. Стричь, а точнее рубить волосы с помощью топора мастер-парикмахер Даниил Истомин начал из-за желания привнести что-то новое в свою профессию.