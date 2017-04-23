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Сносит крыши и валит деревья: видео урагана в Гагре

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Елена Махария

Штормовой ветер в Гагре в воскресенье 23 апреля срывал крыши с многоэтажек и валил деревья.

Ураган стал причиной нескольких происшествий: порваны линии электропередач, упавшее дерево перегородило республиканскую трассу, в городе нет света и воды.



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