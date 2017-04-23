Сносит крыши и валит деревья: видео урагана в Гагре

Ураган стал причиной нескольких происшествий: порваны линии электропередач, упавшее дерево перегородило республиканскую трассу, в городе нет света и воды.
Ураган стал причиной нескольких происшествий: порваны линии электропередач, упавшее дерево перегородило республиканскую трассу, в городе нет света и воды.
Прямая трансляция со старта второго тура международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Парикмахер из Новосибирска предлагает своим клиенткам необычный способ создания прически – вместо ножниц он использует самый настоящий топор. Стричь, а точнее рубить волосы с помощью топора мастер-парикмахер Даниил Истомин начал из-за желания привнести что-то новое в свою профессию.
Ежегодный тест об истории Великой Отечественной войны для школьников прошел в "Доме Москвы" в субботу 22 апреля.
Короткометражный фильм о немцах в Абхазии, снятый в рамках проекта телестудии "Асаркьа", показали на культурной площадке "СКЛАД" в Сухуме в пятницу 21 апреля.
Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени, государственному и военному деятелю, бывшему вице-премьеру Абхазии, министру обороны Абхазии, генерал-лейтенанту Султану Сосналиеву сегодня исполнилось бы 75 лет.
Ураган в Гагре в воскресенье 23 апреля сносит крыши домов и валит деревья, городские службы борются с последствиями стихии.
Сильный ветер повалил большое эвкалиптовое дерево в центре Гагры в воскресенье 23 апреля. Республиканский реабилитационный центр (КБРЦ) Читать далее: http://sputnik-abkhazia.ru/search/
Трагедия произошла в областном центре во время соревнований по бегу на дистанции 6,3 км.
Анатолий Бибилов официально вступил в должность президента Республики Южная Осетия.
Про лицо, шею и кое-что пониже – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал чиновников.
Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении может состояться в Москве 27 апреля.
Эстония и Россия находятся в сфере главных интересов финской разведки, как и Швеция с Германией.
Спецслужбы Кыргызстана задержали мужчину, который должен был совершить теракт на территории СНГ в День Победы.
Военнослужащие 201-й российской военной базы примут участие в военном параде 9 мая в Душанбе.
Первый официальный автобусный маршрут начал курсировать между Москвой и Ереваном.
Министра экономики Латвии за противодействие проекту газопровода Nord Stream 2 обвинили в предательстве интересов страны.
В связи с плохими метеоусловиями и низкими температурами в Кишинев начали подключать отопление.
Принятие в Шанхайскую организацию сотрудничества Индии, Пакистана и Ирана может «размыть» ее эффективность, считает эксперт.
День конопли прошел в Вильнюсе под лозунгом ее легализации. С 1 января этого года ответственность за потребление конопли ужесточена.
Открылась продажа "единых билетов" из России в Абхазию. Воспользоваться им можно будет уже с 29 апреля.
Про лицо, шею и кое-что пониже – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал чиновников.
Эстония и Россия находятся в сфере главных интересов финской разведки, как и Швеция с Германией.