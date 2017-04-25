Путин принял участие в заседании РГО

Народный художник Насиба Сатибалдиева показала, как создать картину с помощью техники рисования на воде.
Сильный ветер, пронесшийся 23 апреля над Сухумом, сорвал крыши с нескольких жилых домов Старого поселка.
Скорбную дату отмечают армяне всего мира 24 апреля, вспоминая жертв геноцида 1915 года в Османской империи, в результате которого погибло более полутора миллиона армян.
Протестующие устроили погромы в Париже в день первого этапа президентских выборов во Франции. Митингующие жгли машины, опрокидывали киоски для сбора стеклотары и ломали рекламные конструкции города.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с руководством Гагрского района, экологическими и профильными службами в Пицунде после осмотра незаконной стройки гостиничного комплекса в Пицундско-мюссерском заповеднике во вторник 25 апреля.
Более полутора сотен частных и административных зданий пострадало в Очамчырском районе в результате стихии, обрушившейся на Абхазию 23 апреля.
Первый открытый Чемпионат Азии по каратэ кекусинкай проходил с 21 по 23 апреля в столице Казахстана Астане.
Трагедия произошла в областном центре во время соревнований по бегу на дистанции 6,3 км.
Анатолий Бибилов официально вступил в должность президента Республики Южная Осетия.
Паводковая обстановка в Северо-Казахстанской области остается сложной в связи с прохождением пика паводка на реке Есиль (Ишим)
Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении может состояться в Москве 27 апреля.
Эстония и Россия находятся в сфере главных интересов финской разведки, как и Швеция с Германией.
Спецслужбы Кыргызстана задержали мужчину, который должен был совершить теракт на территории СНГ в День Победы.
Военнослужащие 201-й российской военной базы примут участие в военном параде 9 мая в Душанбе.
Церковь, простоявшая три века, может в любой момент обвалиться. На предостережения священника церкви Святой Богородицы в селе Хачик Вайоцдзорской области, министерство отвечает, что денег нет.
Министра экономики Латвии за противодействие проекту газопровода Nord Stream 2 обвинили в предательстве интересов страны.
В связи с плохими метеоусловиями и низкими температурами в Кишинев начали подключать отопление.
Принятие в Шанхайскую организацию сотрудничества Индии, Пакистана и Ирана может «размыть» ее эффективность, считает эксперт.
Sputnik запускает акцию #ОднаНаВсех, призванную объединить Героев и наследников Великой Победы.
Открылась продажа "единых билетов" из России в Абхазию. Воспользоваться им можно будет уже с 29 апреля.
Паводковая обстановка в Северо-Казахстанской области остается сложной в связи с прохождением пика паводка на реке Есиль (Ишим)
Эстония и Россия находятся в сфере главных интересов финской разведки, как и Швеция с Германией.