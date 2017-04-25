Путин принял участие в заседании РГО

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Хаджимба о незаконной стройке в Пицунде: остановить и снести Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с руководством Гагрского района, экологическими и профильными службами в Пицунде после осмотра незаконной стройки гостиничного комплекса в Пицундско-мюссерском заповеднике во вторник 25 апреля. 57

Оценку ущерба от урагана производят власти Абхазии Более полутора сотен частных и административных зданий пострадало в Очамчырском районе в результате стихии, обрушившейся на Абхазию 23 апреля. 94