Сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГ* на Сахалине

85 лет назад 26 апреля нынешний главный вуз страны был основан постановлением Наркомпроса Абхазии как Агропедагогический институт, в 1933 году переименован в Сухумский государственный педагогический институт имени А. М. Горького. В 1979 году преобразован в АГУ. Sputnik предлагает имена небольшой части известных выпускников.

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