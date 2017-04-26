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Сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГ* на Сахалине

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(1:07 / 9.34Mb / просмотров видео: 33)
ЦОС ФСБ России
ЦОС ФСБ России

По данным оперативников, задержанные планировали совершить резонансный террористический акт в людном месте. Один из сторонников ИГ* – россиянин, другой — гражданин центральноазиатской республики.

При обыске у них дома нашли самодельную бомбу с поражающими элементами, пропагандистские материалы и экстремистскую литературу. В мобильных телефонах подозреваемых хранились схемы изготовления самодельных взрывных устройств.



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