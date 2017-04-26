Сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГ* на Сахалине

При обыске у них дома нашли самодельную бомбу с поражающими элементами, пропагандистские материалы и экстремистскую литературу. В мобильных телефонах подозреваемых хранились схемы изготовления самодельных взрывных устройств.
При обыске у них дома нашли самодельную бомбу с поражающими элементами, пропагандистские материалы и экстремистскую литературу. В мобильных телефонах подозреваемых хранились схемы изготовления самодельных взрывных устройств.
Смотрите на видео, как участники акции #ОднаНаВсех из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана спели песню Булата Окуджавы.
Выездное совещание руководства Абхазии по вопросу незаконного строительства на территории Пицундско-Мюссерского заповедника прошло во вторник 25 апреля.
Владимир Путин принял участие в заседании попечительского совета Русского географического общества.
Народный художник Насиба Сатибалдиева показала, как создать картину с помощью техники рисования на воде.
85 лет назад 26 апреля нынешний главный вуз страны был основан постановлением Наркомпроса Абхазии как Агропедагогический институт, в 1933 году переименован в Сухумский государственный педагогический институт имени А. М. Горького. В 1979 году преобразован в АГУ. Sputnik предлагает имена небольшой части известных выпускников.
О проведении в Абхазии международных акций "Бессмертный полк" и "Георгиевская ленточка", о велопробеге в День Победы рассказал в студии радио Sputnik консультант представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов.
Второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!" продолжается на канале НТВ.
Контактная группа по ситуации на юго-востоке Украины обсудит энергоблокаду ЛНР и безопасность наблюдателей ОБСЕ.
Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии примут участие в Параде Победы 9 мая 2017 года в Цхинвале.
Почему на вокзале в казахстанском городе Петропавловск действует московское время и что предлагают с этим сделать местные депутаты.
Эксперт о том, как Россия может примирить Турцию с курдами, но не допустить создания курдского государства.
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Обильные осадки в виде ливневых дождей, мокрого снега и града ожидаются на всей территории Таджикистана в период с 27 по 30 апреля.
Ким Кардашьян в своем приложении со смайликами Kimoji представила новый элемент – незабудку, как символ Геноцида армян.
Комиссия Сейма Латвии решила не выпускать радикальных латвийцев из страны в целях соблюдения национальной безопасности.
После апрельского снегопада и потепления более шестисот домов в молдавском Комрате находятся под угрозой подтопления.
Шествие «Бессмертного полка» в Узбекистане в этом году проводиться не будет из-за угрозы безопасности и сложной политической ситуации в мире.
Писатель Дарюс Поцевичюс на своей странице в соцсети создал альбом, где делится видеозаписями о времени, когда Литва входила в состав СССР.
Сценарист комедии «Кухня. Последняя битва» Василий Куценко рассказал, почему авторы фильма изначально хотели снимать Абхазию в Португалии.
Почему на вокзале в казахстанском городе Петропавловск действует московское время и что предлагают с этим сделать местные депутаты.
Эстония считает недостаточными предложения «Газпрома» по урегулированию антимонопольного дела и требует оштрафовать компанию.