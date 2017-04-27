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В Турции нашли гроб с останками русского офицера

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RUPTLY
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Гроб с останками русского офицера обнаружили при строительстве дома в городе Ардаган на северо-востоке Турции, сообщил представитель мэрии города Эрол Озер.

По его словам, строители, которые выполняли земляные работы, обнаружили гроб с православным крестом и останками человека в военной форме накануне. "Работы были остановлены, на место вызвали специалистов по истории и археологии, по словам которых, останки принадлежат русскому офицеру, а захоронение, предположительно, было произведено во время или после русско-турецкой войны 1877-1878 годов", — сказал Озер и добавил, что находку отправили для дальнейшего исследования в Карс.

Представитель управления туризма Карса подтвердил, что останки военного доставлены в город. "Это точно русский офицер, его воинское звание мы уточняем. Он был похоронен в годы, когда Ардаган и Карс входили в состав России", — сказал собеседник.

По итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов Карсская область, которая включала Ардаган, отошла Российской империи, а позже была передана Турции по Московскому договору 1921 года.



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