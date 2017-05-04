13:53 04 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Ночная репетиция парада Победы в Москве: кадры с Красной площади

Получить короткую ссылку
8 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(1:45 / 11.72Mb / просмотров видео: 29)
RUPTLY
© RUPTLY.

Последняя ночная репетиция парада Победы состоялась в Москве. Смотрите на видео, как парадные расчеты и механизированные колонны прошли по Красной площади.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мероприятие Бессмертный полк в Душанбе, архивное фото
    Запретам вопреки

    Несмотря на отмену шествия «Бессмертного полка», жители Душанбе хотят собраться и пройти по улицам города, исполняя песню «Катюша».

  • Национальное собрание РА
    Обновленный состав

    Имена депутатов, получивших мандаты по итогам парламентских выборов, обнародовала Центральная избирательная комиссия Армении.

  • Открытие конкурса Новая волна 2013 в Юрмале
    Бедные, но гордые

    Почему Латышам не нужно хлеба и денег, только бы быть в авангарде Европы в формировании особо враждебных отношений с Россией

  • Виктор Парликов
    Потоковые страсти

    Эксперт о том, почему строительство "Северного потока-2" не несет угрозы энергетической безопасности Молдовы.

  • Оружие и боеприпасы, сданные боевиками правительственным сирийским войскам
    Ликвидация

    В Сирийском Идлибе убит лидер самого известного узбекского батальона исламистов Акмаль Джурабаев.

  • Девушка за рулем пожарной машины, архивное фото
    Я вся в огне!

    В международный день пожарных Sputnik Литва сделал подборку самых «горячих» представительниц этой профессии.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вилли Чакмач
Тенор Абхазии: 70 лет Вилли Чакмач-ипа
Кадры ночной репетиции парада Победы в Москве
Ночная репетиция парада Победы в Москве: кадры с Красной площади
Вакцинация
Вакцинация детей в Абхазии: подробности

Соцсети

Sputnikabkhazia