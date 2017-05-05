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Десять колонн под марш Победы: кадры репетиции парада

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(1:06 / 8.18Mb / просмотров видео: 15)
SputnikБадрак Авидзба
© Sputnik. Бадрак Авидзба

В торжественном прохождении маршем приняли участие десять пеших колонн парадного расчета.

У памятника Неизвестному солдату на набережной Махаджиров состоялась генеральная репетиция парада в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В торжественном прохождении маршем приняли участие десять пеших колонн парадного расчета. В параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, примут участие до 300 военнослужащих. 

В День Победы 9 Мая пройдет акция "Бессмертный полк", будет открыта полевая кухня. Также у колоннады на набережной будет сцена, художественная школа организует выставку, состоится концерт "Песни военных лет", выступят артисты и учащиеся музыкальных школ.

Подробнее об этом читайте здесь >>


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