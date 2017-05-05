Десять колонн под марш Победы: кадры репетиции парада

У памятника Неизвестному солдату на набережной Махаджиров состоялась генеральная репетиция парада в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В торжественном прохождении маршем приняли участие десять пеших колонн парадного расчета. В параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, примут участие до 300 военнослужащих.

В День Победы 9 Мая пройдет акция "Бессмертный полк", будет открыта полевая кухня. Также у колоннады на набережной будет сцена, художественная школа организует выставку, состоится концерт "Песни военных лет", выступят артисты и учащиеся музыкальных школ.