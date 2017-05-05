Акция протеста в Каракасе

Международный день защиты прав инвалидов не отмечается в Абхазии, как и не обращается внимание на многие проблемы инвалидов страны. О том, с какими трудностями ежедневно приходится сталкиваться инвалидам и как им тяжело адаптироваться в обществе, рассказал корреспонденту Sputnik директор АИС Алхас Тхагушев.

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