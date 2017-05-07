Вейкбординг по-киргизски

Жители Нью-Йорка провели акцию "Бессмертный полк" и почтили память героев Второй мировой войны. Смотрите на видео, как отмечали годовщину Победы на берегу Гудзона.
В храме села Илор прошло праздничное богослужение в день памяти Святого великомученика Георгия Победоносца в субботу 6 мая.
Трансляция со второго тура международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Смотрите как песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа" поют новые участники - из Абхазии, Молдовы, Кыргызстана и России.
Со дня начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и до ее победного конца женщины Абхазии наравне с мужчинами стояли с оружием в руках на защите Родины. Женщины-бойцы, медсестры, журналисты - голоса представительниц прекрасного пола часто звучали во время войны в эфире Абхазского радио.
О святых местах Нового Афона, одного из мощнейших центров христианства в Абхазии, читайте в материале Арифы Капба.
Во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон опережает Марин Ле Пен с 60% голосов.
Специалисты Россельхознадзора, находящиеся с инспекцией в Беларуси, на праздники отправятся домой и возобновят свою работу 10 мая.
7 мая 1992 года указ президента России положил начало Вооруженным силам РФ. У России по прежнему два союзника - ее армия и флот.
В Северо-Казахстанскую область, пострадавшую от небывалого паводка, идет гуманитарная помощь из разных уголков страны.
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, борющийся за пост Генсека ЮНЕСКО, ответил на критику в свой адрес.
В Эстонии проходит День полезных дел, в котором принимают участие десятки тысяч человек по всей стране.
Российско-Кыргызский фонд развития, призванный модернизировать экономику республики, выдал 226 миллионов долларов кредитов.
Президенты Таджикистана и Афганистана обсудили наступление боевиков движения "Талибан" в опасной близости к таджикской границе.
Абоненты сотовой связи Армении получают звонки с конкретного, но неизвестного номера. Если перезвонить - можно стать жертвой хакеров.
Мощный и неожиданный взрыв перепугал жителей латвийского города Цекуле - военные просто забыли их предупредить, что идут учения.
Откуда брать газ Молдове, если "Северный поток 2" и "Южный поток" идут в обход ее территории.
Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании института уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
В преддверии Дня матери, который отмечается в Литве в седьмого мая, портал Kaunas Tourism предлагает провести конкурс на лучшее селфи с мамой.
Одним из двух бойцов, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом, был Мелитон Кантария, после войны живший и работавший в Сухуме.
В Северо-Казахстанскую область, пострадавшую от небывалого паводка, идет гуманитарная помощь из разных уголков страны.
В Эстонии проходит День полезных дел, в котором принимают участие десятки тысяч человек по всей стране.