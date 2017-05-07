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Кадры голосования Макрон и Ле Пен на президентских выборах

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(2:25 / 16.08Mb / просмотров видео: 66)
RUPTLY
© RUPTLY.

Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре выборов главы государства, буквально на несколько минут опередив по времени свою соперницу — главу Нацфронта Марин Ле Пен.



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