Кадры голосования Макрон и Ле Пен на президентских выборах

Пользователи из разных уголков мира присылают ролики со своим исполнением песни "Нам нужна одна Победа" в рамках акции #ОднаНаВсех.
Жители Нью-Йорка провели акцию "Бессмертный полк" и почтили память героев Второй мировой войны. Смотрите на видео, как отмечали годовщину Победы на берегу Гудзона.
Алмаз Смаилкулов из города Кара-Балта добавил в вейкбординг местный колорит: он использует коня вместо глиссера.
В храме села Илор прошло праздничное богослужение в день памяти Святого великомученика Георгия Победоносца в субботу 6 мая.
Амина Аншба стала победителем турнира STARLIGHT CUP, который проходил в Турции.
Завершился второй этап детского международного вокального шоу "Ты супер!". Для членов жюри это был по-особенному непростой день с непростой задачей: выбрать последних четырех исполнителей, которые продолжат участие в проекте. Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>
Новый Афон и храм Симона Кананита - пронизанные красотой природы и благословением Господа исторические места Абхазии.
Беларусь не будет в ответ на решение Москвы вводить пограничный контроль для прибывающих российскими рейсами пассажиров.
Как не попасться на уловки недобросовестных продавцов, сбывающих продукты с истекшим сроком годности.
Бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
IV Игры Исламской солидарности Баку-2017 смогут увидеть полтора миллиарда телезрителей в 58 странах мира.
В Таллинне прошел уже тринадцатый по счету традиционный слет любителей американских автомобилей.
В Ошской области Кыргызстана оползень может обрушиться на 11 домов. Ранее сход земляной массы унес жизни 24 человек.
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане провели субботник на Аллее героев православного кладбища в Душанбе.
Главный редактор МИА «Россия-сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян о визите в Армению и о фильме «Обещание».
В случае войны Латвия может рассчитывать на 17,5 тысяч солдат из которых лишь 6,5 тысяч - профессионалы.
При существующей системе, граждане Молдовы, родившиеся после 1970 года пенсий не получат, считаю эксперты.
Ливень стал непреодолимым испытанием для коллекторной и ирригационной сети столицы Узбекистана - Ташкент затопило за несколько часов.
С 9 мая в литовских городах Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде начинается фестиваль ЛГБТ-сообщества «Дни радуги».
Новый Афон и храм Симона Кананита - пронизанные красотой природы и благословением Господа исторические места Абхазии.
Бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
В Таллинне прошел уже тринадцатый по счету традиционный слет любителей американских автомобилей.