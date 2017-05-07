Кадры голосования Макрон и Ле Пен на президентских выборах

Завершился второй этап детского международного вокального шоу "Ты супер!". Для членов жюри это был по-особенному непростой день с непростой задачей: выбрать последних четырех исполнителей, которые продолжат участие в проекте. Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

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