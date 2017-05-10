Двойная нагрузка: таможня рассказала, как будет работать КПП "Псоу" в курортный сезон

Пять тысяч автомобилей в сутки и сорок человек в минуту на каждом пункте паспортного контроля в пиковый сезон – пропускная способность КПП "Псоу" Абхазии, рассказал первый заместитель таможенного комитета Абхазии Мсауст Шамба на пресс-конференции в Сухуме в среду 10 мая.

"Проектная мощность КПП "Псоу" составляет 28000 человек в сутки. В пиковые дни эта цифра доходит от 45000 до 48000. Получается, что каждый пункт паспортного контроля Абхазии обслуживает 40 человек, а пропускная способность автотранспорта к августу достигает до 5000 автомобилей", — привел статистику Мсауст Шамба.

Он добавил, что абхазская таможня старается внедрять новые методы и подходы. По словам Шамба, успешно развивается система контроля за доставкой товаров, которым Таможенный комитет республики занимается с 2002 года.