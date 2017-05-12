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"Последний из ушедших": как звучит роман Шинкуба на разных языках

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Темы:
100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (11)
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(4:19 / 33.80Mb / просмотров видео: 19)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Сотрудники и друзья Sputnik читают на абхазском, арабском, русском, казахском, украинском, английском и немецком языках отрывок из последней главы первой части "Горсть земли".

В этом фрагменте романа "Последний из ушедших" от первого лица главный герой Зоркан Золак рассказывает о том, как убыхи, в том числе и он, покидали Родину, отплывая от берега на шлюпке к турецкому кораблю. 

Из всего эпического романа выбрана глава, в которой мастер описывает чувства людей, вынужденных навсегда покинуть родную землю, оставив свой кров. Все столпились у борта корабля и, не отрываясь, смотрели на берег и горы, исчезающие вдали. 

Историко-философский роман "Последний из ушедших" рассказывает о трагической судьбе убыхов, вынужденных покинуть свою родину во время Кавказской войны. Роман переведен на многие языки мира. Впервые опубликован в 1974 году в журнале "Алашара". Смерть этноса писатель рассматривает как философскую общечеловеческую проблему, величайшую утрату для мировой цивилизации.

Темы:
100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (11)


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