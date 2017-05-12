"Последний из ушедших": как звучит роман Шинкуба на разных языках

В этом фрагменте романа "Последний из ушедших" от первого лица главный герой Зоркан Золак рассказывает о том, как убыхи, в том числе и он, покидали Родину, отплывая от берега на шлюпке к турецкому кораблю.

Из всего эпического романа выбрана глава, в которой мастер описывает чувства людей, вынужденных навсегда покинуть родную землю, оставив свой кров. Все столпились у борта корабля и, не отрываясь, смотрели на берег и горы, исчезающие вдали.

Историко-философский роман "Последний из ушедших" рассказывает о трагической судьбе убыхов, вынужденных покинуть свою родину во время Кавказской войны. Роман переведен на многие языки мира. Впервые опубликован в 1974 году в журнале "Алашара". Смерть этноса писатель рассматривает как философскую общечеловеческую проблему, величайшую утрату для мировой цивилизации.