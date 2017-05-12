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Валерия Адлейба считала на турецком и напомнила о полуфинале "Ты супер!"

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Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (113)
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© Sputnik.

Воспитанница Очамчырской школы-интерната 11-летняя Валерия Адлейба выступит в полуфинале международного проекта "Ты супер!" в эту субботу 13 мая.

Полуфиналистка международного вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба просит не пропустить ее выступление, которое состоится в эту субботу 13 мая.

Увидеть Валерию Адлейба можно будет в 20:00 на сайте международного информационного агентства Sputnik и телеканале НТВ.

Болеть в эту субботу за участницу из Абхазии можно будет не только дома, но и в городе на Брехаловке.

Узнать больше про Валерию Адлейба и следить за ее успехами в проекте вы можете на сайте Информационного агентства и радио Sputnik Абхазия или на сайте НТВ. Также вы можете отдать за нее или за другого понравившегося участника свой голос через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android.

Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (113)


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