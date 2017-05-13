Открытки для Леры из родного интерната: финалистка "Ты супер!" поделилась эмоциями

Финалистка международного вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба после успешного выступления на проекте получила открытки от друзей из родной Очамчырской школы-интерната.

Делясь своими эмоциями, Адлейба призналась, что сильно соскучилась по друзьям и не смогла сдержать слез.

Узнать больше про Валерию Адлейба и следить за ее успехами в проекте вы можете на сайте Информационного агентства и радио Sputnik Абхазия или на сайте НТВ. Также вы можете отдать за нее или за другого понравившегося участника свой голос через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android.