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Открытки для Леры из родного интерната: финалистка "Ты супер!" поделилась эмоциями

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20230

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(2:05 / 15.73Mb / просмотров видео: 54)
Антон Девяткин
Антон Девяткин

Воспитанница Очамчырской школы-интерната 11-летняя Валерия Адлейба стала финалисткой международного проекта "Ты супер!".

Финалистка международного вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба после успешного выступления на проекте получила открытки от друзей из родной Очамчырской школы-интерната.

Делясь своими эмоциями, Адлейба призналась, что сильно соскучилась по друзьям и не смогла сдержать слез.

Узнать больше про Валерию Адлейба и следить за ее успехами в проекте вы можете на сайте Информационного агентства и радио Sputnik Абхазия или на сайте НТВ. Также вы можете отдать за нее или за другого понравившегося участника свой голос через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>



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