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"Сладкий, хрупкий, волшебный человек": Валерия Адлейба вновь очаровала жюри

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (111)
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Воспитанница Очамчырской школы-интерната 11-летняя Валерия Адлейба стала финалисткой международного проекта "Ты супер!".

Валерия Адлейба успешно выступила на международном вокальном шоу "Ты супер!" и вышла в финал проекта.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

11-летняя Валерия Адлейба уже в финале проекта "Ты супер!", который состоится в Кремлевском дворце 26 мая.
Совместный проект "Ты супер!" международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, воспитанникам школ-интернатов, детдомов и приемным детям, детям не с простыми судьбами завить о себе. Проект объединил юных вокалистов из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занималcя поисками талантов.
Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (111)

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