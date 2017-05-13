"Сладкий, хрупкий, волшебный человек": Валерия Адлейба вновь очаровала жюри

Валерия Адлейба успешно выступила на международном вокальном шоу "Ты супер!" и вышла в финал проекта.

11-летняя Валерия Адлейба уже в финале проекта "Ты супер!", который состоится в Кремлевском дворце 26 мая.

Совместный проект "Ты супер!" международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, воспитанникам школ-интернатов, детдомов и приемным детям, детям не с простыми судьбами завить о себе. Проект объединил юных вокалистов из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занималcя поисками талантов.