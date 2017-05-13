"Сладкий, хрупкий, волшебный человек": Валерия Адлейба вновь очаровала жюри

Валерия Адлейба успешно выступила на международном вокальном шоу "Ты супер!" и вышла в финал проекта.
Валерия Адлейба успешно выступила на международном вокальном шоу "Ты супер!" и вышла в финал проекта.
Воспитанница Очамчырской школы-интерната 11-летняя Валерия Адлейба стала финалисткой международного проекта "Ты супер!".
Смотрите трансляцию с первого полуфинала международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
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