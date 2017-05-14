"Город над вольной Невой" и "Московские окна": Путин сыграл на рояле в Китае

Заур Шинкуба, внук Баграта Шинкуба, сейчас живет в Анкаре, работает первым секретарем российского посольства в Турции, в интервью корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову он поделился своими воспоминаниями о дедушке и рассказал о жизни своей семьи.

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