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"Город над вольной Невой" и "Московские окна": Путин сыграл на рояле в Китае

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(1:21 / 8.93Mb / просмотров видео: 1339)
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Президент РФ Владимир Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в правительственной резиденции Чжуннаньхай сел за рояль и наиграл мелодии песен "Город над вольной Невой" и "Московские окна".



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