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Причал под водой: кадры места обрушения у ресторана "Амра"

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Sputnik / Томас ТхайцукБадрак Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Ресторан "Амра" в Сухуме будет закрыт, чтобы избежать несчастных случаев.

Часть причала ресторана "Амра" обвалилась в ночь на 15 мая, сказал корреспонденту Sputnik арендатор ресторана Зураб Джергения.

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"Нам придется закрыть заведение, так как существует реальная опасность, что может произойти несчастье с людьми, — добавил он. — Обвалившаяся часть причала составляет около четырех метров в длину и более метра в ширину".

Месяц назад часть причала уже обваливалась, владелец "Амры" огородил провал деревянными балками, чтобы уберечь людей от падений. После второго обвала речь уже не может идти о продолжении работы "Амры", сообщил Джергения.

По словам арендатора, нужно восстановить разрушающийся ресторан "Амра" и вернуть ему былую славу, которую он имел во времена Советского Союза. 

"Для этого необходимы большие денежные вложения, к сожалению, выручка, которую приносит "Амра", не позволяет говорить о восстановительных работах, нужны очень большие суммы денег", — отметил он.

Железная конструкция, на которой стоит ресторан, с течением времени обветшала, необходимо провести капитальные восстановительные работы, сказал Джергения. 

Ресторан "Амра" появился в Сухуме в шестидесятых годах, его основателем считают Михаила Бгажба. Ресторан "Амра" пользовался большой популярностью среди туристов в советские времена, также там собиралась творческая интеллигенция Абхазии.




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