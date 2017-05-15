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Археологи нашли в Египте 17 мумий

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Египетские археологи обнаружили 17 мумий в подземной усыпальнице в местечке Туна-эль-Габаль провинции Минья в центральной части страны.



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