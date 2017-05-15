Археологи нашли в Египте 17 мумий

Глава администрации Сухума Адгур Харазия в интервью радио Sputnik Абхазия упрекнул бизнесменов в том, что они не оказывают помощь столице, а винзавод сливает производственные отходы в канализацию и не решает эту проблему. На заявление отреагировало руководство "Вина и воды Абхазии".

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