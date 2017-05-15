Археологи нашли в Египте 17 мумий

У четырехмесячной бегемотихи Фионы есть официальный аккаунт в Instagram, а видео с ней набирают до двух миллионов просмотров.
Финалистка вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба 15 мая отметила свой день рождения с друзьями на подмосковной базе проекта.
Семья Эммы Ахмед-оглы и Анзора Шерозия с шестью детьми живет в поселке Агудзера Гулрыпшского района в съемном барачном домике, в котором всего две комнаты.
Ресторан "Амра" в Сухуме будет закрыт, чтобы избежать несчастных случаев.
Глава администрации Сухума Адгур Харазия в интервью радио Sputnik Абхазия упрекнул бизнесменов в том, что они не оказывают помощь столице, а винзавод сливает производственные отходы в канализацию и не решает эту проблему. На заявление отреагировало руководство "Вина и воды Абхазии".
Претенденты на поступление в МГИМО завершили сдачу экзаменов в МИД Абхазии.
Матч IX тура между лидерами Чемпионата Абхазии по футболу "Афоном" и "Гагрой" состоялся на новоафонском стадионе в понедельник 15 мая.
Усиленный лабораторный контроль введен Россельхознадзором в отношении 11 молокоперерабатывающих предприятий Беларуси.
Молодежь столицы Южной Осетии сетует на то, что в Цхивале совершенно негде провести досуг.
В ходе конкурсного отбора в "Назарбаев интеллектуальные школы" почти 70% тестируемых педагогов не смогли набрать пороговые 13 баллов из 25.
Минные тральщики НАТО очищают воды Эстонии от мин времен Первой и Второй мировых войн.
Органы госбезопасности Азербайджана расследуют возможную утечку информации о лицах, сотрудничавших с местными спецслужбами.
Биометрические паспорта Кыргызстана проходят так называемую процедуру легализации в России, Казахстане и Узбекистане.
Ответом на выпады в адрес проекта Нового шелкового пути должны быть два «удара» – реальные достижения и широкое информационное освещение.
В Евразийской экономической комиссии заверяют, что российская таможня в ближайшее время возобновит принятие союзных сертификатов соответствия.
Развертывание многонациональных батальонов НАТО в Латвии не имеет никакого смысла и будет стоить дорого, считают канадские СМИ.
Министерство экономики Молдовы отмечает существенный рост государственного долга.
Около тысячи граждан Узбекистана готова трудоустроить Япония в своих учреждениях социального обеспечения.
В Литве началась акция "В этой стране нет места тени", призывающая жителей обратить внимание на ущерб, наносимый теневой экономикой.
В Сухуме обвалилась часть причала ресторана "Амра", который пользовался большой популярностью среди туристов в советские времена.
В ходе конкурсного отбора в "Назарбаев интеллектуальные школы" почти 70% тестируемых педагогов не смогли набрать пороговые 13 баллов из 25.
Минные тральщики НАТО очищают воды Эстонии от мин времен Первой и Второй мировых войн.