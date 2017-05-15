Торт "Sputnik" и обнимашки: Валерию Адлейба поздравили с днем рождения

Конкурсантка проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба отмечает 15 мая свое 12-летие.

Информационное агентство и радио Sputnik вместе с юными вокалистами шоу устроили Лере с утра сюрприз, букет цветов и торт "Sputnik".

Валерия принимала пожелания от конкурсантов учиться на пятерки и оставаться прекрасным человеком.

Участница из Абхазии Валерия Адлейба 13 мая успешно выступила в полуфинале шоу "Ты супер!". Следующее выступление Адлейба уже в финале 26 мая в Кремле.

Узнать про Валерию Адлейба больше и проголосовать за нее вы можете на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия.



