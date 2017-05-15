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Торт "Sputnik" и обнимашки: Валерию Адлейба поздравили с днем рождения

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Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (120)
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(2:02 / 14.73Mb / просмотров видео: 120)
SputnikАнтон Девяткин
© Sputnik. Антон Девяткин

Финалистка вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба 15 мая отметила свой день рождения с друзьями на подмосковной базе проекта.

Конкурсантка проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба отмечает 15 мая свое 12-летие.

Информационное агентство и радио Sputnik вместе с юными вокалистами шоу устроили Лере с утра сюрприз, букет цветов и торт "Sputnik".

Валерия принимала пожелания от конкурсантов учиться на пятерки и оставаться прекрасным человеком.

Участница из Абхазии Валерия Адлейба 13 мая успешно выступила в полуфинале шоу "Ты супер!". Следующее выступление Адлейба уже в финале 26 мая в Кремле.

Узнать про Валерию Адлейба больше и проголосовать за нее вы можете на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия.


Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (120)


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