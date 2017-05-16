Грузия будет вынуждена признать Абхазию: Хаджимба встретился с эмиссаром ООН

Встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с постоянным представителем программы развития ООН (UNDP) Нилсом Скоттом состоялась во вторник 16 мая.

Глава государства сказал, что республика готова обсуждать актуальные вопросы с организацией, при этом подчеркнул, что есть разные пути их решения.

"Я надеюсь, что многие задачи, которые мы ставим, получают понимание и поддержку. Хотелось, чтобы и в дальнейшем вопросы, которые интересны абхазской стороне, были понятны теми, кто участвует в их разрешении", — сказал президент.

Нилс Скотт заверил Хаджимба, что взаимопонимание всегда можно найти по всем вопросам, вызывающим какие-либо затруднения.

"Считаю, что во время наших предыдущих встреч у нас всегда была возможность обсуждать деятельность ООН в Абхазии, как она способна помочь населению республики. Имели возможность обсуждать, помимо всего прочего, и конкретные результаты, к которым приводит работа ООН в Абхазии, касающаяся, к примеру, вопросов образования и сельского хозяйства", — отметил Скотт.

Объединенных Наций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Устав ООН был утвержден в Сан-Франциско 26 июня 1945 года.

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