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Житель Бишкека создал гибрид внедорожника с ГАЗ-51

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(3:30 / 26.42Mb / просмотров видео: 2536)
Sputnik/ Эмиль Садыров
© Sputnik. / Эмиль Садыров

Равшанбек Ахмедов мечтает подарить каждому из своих сыновей по автомобилю оригинальной сборки.

Житель Бишкека Равшанбек Ахмедов вручную сконструировал необычный ретро-пикап, сообщил он Sputnik Кыргызстан.

Как признался мастер, автомобиль он собирал вместе с сыновьями около двух лет. "Ретромобиль — мой первый опыт разработки транспортных средств, но надеюсь, не последний. В будущем хотел бы собрать по одному такому необычному автомобилю для своих сыновей", — сказал Ахмедов. Машина создана на раме внедорожника ISUZU Bighorn (Trooper), полноприводная, оснащена трехлитровым дизельным двигателем той же марки. Кабина — от грузовика ГАЗ-51, а остальные части изготовлены и сварены вручную.




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