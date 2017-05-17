Житель Бишкека создал гибрид внедорожника с ГАЗ-51

Житель Бишкека Равшанбек Ахмедов вручную сконструировал необычный ретро-пикап, сообщил он Sputnik Кыргызстан.

Как признался мастер, автомобиль он собирал вместе с сыновьями около двух лет. "Ретромобиль — мой первый опыт разработки транспортных средств, но надеюсь, не последний. В будущем хотел бы собрать по одному такому необычному автомобилю для своих сыновей", — сказал Ахмедов. Машина создана на раме внедорожника ISUZU Bighorn (Trooper), полноприводная, оснащена трехлитровым дизельным двигателем той же марки. Кабина — от грузовика ГАЗ-51, а остальные части изготовлены и сварены вручную.



