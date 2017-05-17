Путин о разговоре Трампа и Лаврова

Директор МУП "Сухумский водоканал" Тенгиз Квициния показал место, где в маленькую речку Гнилушку сбрасывает отходы Сухумский винзавод.
Акция "Ночь в музее" состоится в Сухуме 18 мая, в ней будут участвовать четыре музея и детская картинная галерея "Айнар".
Официальная церемония закрытия пунктов пропуска "Бгоура" (Отобая) и "Батаигуара" (Набакиа) состоялась 6 марта, ранее был закрыт КПП "Таглан".
Пятеро четырехнедельных щенят мексиканского серого волка вместе с матерью вышли из логова зоопарка в американском городе Брукфилд, где исследовали вольер и играли друг с другом.
Всемирный день электросвязи и информационного общества отмечается 17 мая. О том, как впервые в Абхазии появился интернет, кто стоял у истоков и как жители страны знакомились с современными технологиями, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.
Глава администрации Сухума Адгур Харазия считает, что Госкомпания "Вина и воды Абхазии" должна отремонтировать канализационную насосную станцию, расположенную недалеко от винзавода, для того чтобы отходы производства не попадали в море.
Корреспондент Sputnik Лев Рыжков узнал у знаменитой певицы о подробностях ее выступления в Кремле 24 мая.
Президент Южной Осетии поручил разработать к октябрю проект новой современной гостиницы в центре Цхинвала.
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В Беларуси рождение двоих и более детей одновременно будет считаться для их родителей трудной жизненной ситуацией.
Экс-президент Латвии Гунтис Улманис возмущен объявлениями на русском языке во время встречи между хоккейными сборными России и Латвии.
Почему заборы, которые возводят прибалтийские государства на границе с Россией, по большей части бесполезны.
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Российский авиаперевозчик "Ямал" начнет полеты в Душанбе и Худжанд из аэропорта Жуковский с 1 июля.
Узбекистан к 2021 году планирует реализовать нефтегазовые проекты общей стоимостью 30,4 миллиарда долларов.
Финляндия не пропустит военных и технику НАТО через свою территорию в случае гипотетического военного конфликта с участием Эстонии.
Президент Южной Осетии поручил разработать к октябрю проект новой современной гостиницы в центре Цхинвала.
Углеводородный сектор вновь толкает экономику Азербайджана к рецессии по причине снижения объемов добычи и переработки.
Представительницы 13 стран примут участие в конкурсе красоты "Мисс СНГ" в Ереване.