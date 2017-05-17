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Путин о разговоре Трампа и Лаврова

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RUPTLY
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Москва готова предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Дональда Трампа, если у Вашингтона возникнет такое желание, заявил президент России Владимир Путин.



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