Путин о разговоре Трампа и Лаврова

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"Время первых": как Абхазия в информационное общество прорывалась Всемирный день электросвязи и информационного общества отмечается 17 мая. О том, как впервые в Абхазии появился интернет, кто стоял у истоков и как жители страны знакомились с современными технологиями, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава. 134

"Багровые реки": мэрия Сухума показала место сброса отходов винзавода Глава администрации Сухума Адгур Харазия считает, что Госкомпания "Вина и воды Абхазии" должна отремонтировать канализационную насосную станцию, расположенную недалеко от винзавода, для того чтобы отходы производства не попадали в море. 1713