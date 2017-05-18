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Претендент на звание самого длинного кота

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(0:49 / 6.35Mb / просмотров видео: 39)
Associated Press
Associated Press

Домашний кот из Мельбурна по версии местных СМИ может претендовать на звание самого длинного кота в мире. Смотрите кадры с 14-килограммовым мейн-куном по кличке Омар, длина которого достигает 120 см.



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