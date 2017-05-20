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Бишкекчанин кулаком разбивает камни

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(2:06 / 15.36Mb / просмотров видео: 785)
Sputnik / Эмиль Садыров
© Sputnik. / Эмиль Садыров

Улан Чыныбаев, которого в народе прозвали Таш Чабар, кулаком разбивает крупные камни, буквально разделяя их надвое.

Sputnik Кыргыстан

Улану Чыныбаеву 37 лет. Он родился в селе Чаек Джумгальского района. На протяжении девяти лет работает на одной из бишкекских станций вулканизации. "В детстве я много времени проводил в горах и мечтал стать военным. Мой отец умер рано, поэтому я не смог поступить в вуз — помогал матери. Как-то, уже после окончания школы, гулял возле реки и просто ударил кулаком по небольшому камню. Он развалился. Стало интересно, и я начал разбивать рукой камни больших размеров", — рассказал он. Он подчеркнул, что многие не верят и даже спрашивают, "нет ли у него в руке встроенного металла".

"Аксакал в селе увидел мои способности и забрал расколотые камни на память. Когда денег на обед не хватало, я на спор делал это", — рассказывает Улан.

При этом наш герой ни разу не дрался с людьми. "Однажды я повредил руку, когда сильно бил по камню. Но это меня не остановило. Друг предложил разбивать бутылки, но осколки резали кожу, и я перестал это делать", — добавил Чыныбаев. Это не единственный талант Улана. Он умеет свистеть как соловей. Иногда так развлекает людей. Пожалуйста, не пытайтесь повторить то, что делает герой публикации, это опасно!



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