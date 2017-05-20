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Первая прогулка львенка из зоопарка Далласа

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(1:22 / 11.07Mb / просмотров видео: 44)
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Львенок Бахати Моджа вышел на первую прогулку в зоопарке Далласа (США). Родившийся 17 марта детеныш львицы Лины весит 5,8 кг и чувствует себя хорошо. Львенок родился в зоопарке впервые за 43 года.



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