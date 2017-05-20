Первая прогулка львенка из зоопарка Далласа

Юные вокалисты из стран СНГ и Балтии вновь прибыли в Москву, чтобы принять участие в финальном концерте международного вокального шоу "Ты супер!", который пройдет 26 мая в Кремлевском дворце.
В четырех музеях Сухума прошла международная акция "Ночь в музее", а самым первым еще три года назад к акции присоединился Абхазский государственный музей.
Одно из самых живописных мест Абхазии – Шакуранский водопад – превратился в базу роупджампинга, куда съезжаются местные жители и гости республики в погоне за новыми "адреналиновыми" впечатлениями. Корреспондент Sputnik Анжелика Бения отважилась на прыжок с 50-метровой высоты, подробности в ее "репортаже из пропасти".
Двум мальчикам из Абхазии с диагнозом ДЦП требуется 370 тысяч рублей для проведения операции в Ереване.
Абхазские команды по волейболу и настольному теннису окончили свои выступления на Всемирных играх юных соотечественников в Казани.
В концерте для детей из малообеспеченных семей приняли участие Государственный камерный оркестр Абхазии и начинающие музыканты, ученики музыкальных школ республики.
Новобранцы абхазской армии приняли военную присягу в Министерстве обороны Республики Абхазия в субботу 20 мая.
Глава ЛНР Игорь Плотницкий предложил создать Союз Непризнанных Государств, куда войдут ДНР, ЛНР, Абхазия, Южная Осетия и другие республики.
Разведывательная сеть, раскрытая недавно в Азербайджане, действовала с конца 80-х годов прошлого века, заявляют в СГБ.
Не исключено, что Серж Саргсян займет пост премьер-министра после истечения президентских полномочий.
Какие неудобства будут испытывать жители Астаны во время проведения «Экспо-2017», которую могут посетить 2,5 миллиона человек.
Самый богатый человек ОАЭ Мишаль Кану раскритиковал страны Центральной Азии, за исключением Казахстана, в части возможностей ведения бизнеса
Александр Лукашенко поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле за ценами в торговых точках.
Минфин и Служба госдоходов обяжут каждого жителя Латвии заплатить порядка по 30 евро за новые кассовые аппараты.
К 100-летию государства стартовала акция "Подарок Литве", в ходе которой премьер подарил неимущим семьям флажок, а министр труда пообещал дружбу.
Большинство граждан Молдовы поддержит создание президентской республики, если такой вопрос встанет, считает молдавский лидер.
Министерство здравоохранения РФ планирует исключить родственников трудовых мигрантов из системы ОМС.
Иностранные рабочие, которые строили ветку московского метро и так и не получили своей зарплаты, хотят обратиться с жалобой в Госдуму России.
Финляндия отныне сможет оказывать военную помощь другим государствам, для чего предполагается задействовать контрактников.
Глава ЛНР Игорь Плотницкий предложил создать Союз Непризнанных Государств, куда войдут ДНР, ЛНР, Абхазия, Южная Осетия и другие республики.
Разведывательная сеть, раскрытая недавно в Азербайджане, действовала с конца 80-х годов прошлого века, заявляют в СГБ.
Не исключено, что Серж Саргсян займет пост премьер-министра после истечения президентских полномочий.