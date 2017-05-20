Первая прогулка львенка из зоопарка Далласа

Одно из самых живописных мест Абхазии – Шакуранский водопад – превратился в базу роупджампинга, куда съезжаются местные жители и гости республики в погоне за новыми "адреналиновыми" впечатлениями. Корреспондент Sputnik Анжелика Бения отважилась на прыжок с 50-метровой высоты, подробности в ее "репортаже из пропасти".