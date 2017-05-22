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LIVE: Пресс-конференция детского вокального конкурса "Ты супер!" на НТВ

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РИА Новости.
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Смотрите прямую трансляцию с пресс-конференции международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.



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