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Момент взрыва и первые минуты после теракта на "Манчестер-арене"

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(1:41 / 11.13Mb / просмотров видео: 907)
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© RUPTLY.

Очевидцы теракта на "Манчестер Арене" записали на видео первые минуты после взрыва, жертвами которого стали по меньшей мере 22 человека.



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