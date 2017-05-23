Момент взрыва и первые минуты после теракта на "Манчестер-арене"

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья не стала брать его за руку после приземления в аэропорту Тель-Авива.
Книгу Игоря Балабанова и Семена Никифорова "Гагрский залив. Рекреационный потенциал природно-геологических условий прибрежно-морской полосы" презентовали в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Новые методы терапии и хирургического лечения онкозаболеваний изучили специалисты НОЦ Абхазии в российских медцентрах.
Видеомост Москва-Сухум-Минск в преддверии грандиозного финала международного детского вокального конкурса "Ты супер!" провели 22 мая в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия.
Святой апостол Симон Кананит был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа, проповедовавшим православие в Абхазии вначале нашей эры.
Взрыв на стадионе "Манчестер Арена" в Британии мог произвести смертник. В результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 22 человека погибли и 59 госпитализированы.
После теракта экскурсии в Манчестер пока не отменяются, город посещают в основном индивидуальные туристы, увлеченные футболом.
Комитет Госбезопасности Южной Осетии принял в свои ряды 42 офицера, окончивших академию ФСБ России.
В Азербайджане завершились IV Игры исламской солидарности. Лидером медального зачета стала страна-хозяйка соревнований. В тройке Турция и Иран.
Армения намерена закупить у России сельхозтехнику на $50 миллионов, поскольку 95% армянского парка требует обновления.
Казахстан и Россия в ближайшее время намерены обсудить дальнейшее использование "Байконура" и начать разработку ракеты среднего класса.
Более чем на $140 миллионов увеличились денежные переводы кыргызских трудовых мигрантов в республику по сравнению с прошлым годом.
Россельхознадзор с 24 мая вводит ограничения на поставки мясной продукции с трех белорусских предприятий.
Военные Латвии в очередной раз заявили об обнаружении вблизи своих границ военно-транспортного самолета ВКС России Ан-26.
Столица Молдовы осталась без руководителей – мэр Кишинева уехал за границу, а его первые замы находятся под следствием.
Столица Молдовы осталась без руководителей – мэр Кишинева уехал за границу, а его первые замы находятся под следствием.
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за неправильное оформление документов на проживание в России.
В Узбекистане продолжает расти курс доллара и евро по отношению к суму, который с начала года подешевел более чем на 15 процентов.
Центристская партия Эстонии против того, чтобы сделать все детсады эстоноязычными, а всех неграждан лишить права голоса на местных выборах.
Комитет Госбезопасности Южной Осетии принял в свои ряды 42 офицера, окончивших академию ФСБ России.
В Азербайджане завершились IV Игры исламской солидарности. Лидером медального зачета стала страна-хозяйка соревнований. В тройке Турция и Иран.
Армения намерена закупить у России сельхозтехнику на $50 миллионов, поскольку 95% армянского парка требует обновления.