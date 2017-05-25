20:37 25 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Путин приложился к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Получить короткую ссылку
29 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:47 / 5.20Mb / просмотров видео: 165)
RUPTLY
© RUPTLY.

Президент Владимир Путин заехал в храм Христа Спасителя и приложился к мощам святителя Николая Чудотворца.

В среду вечером российский президент поздравил предстоятеля Русской православной церкви Кирилла с именинами. Путин подарил ему книгу XIX века "Житие Николая Угодника".

Встреча состоялась в резиденции патриарха, где присутствовал также патриарх Коптский Тавадрос II. В разговоре с ним Путин назвал доставку мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию большим событием для православных верующих.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию из Бари, пределов которого они не покидали за все 930 лет нахождения в городе. С 22 мая, когда к ним открылся свободный доступ, мощам поклонились почти 50 тысяч паломников.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Чичба Алексей Чантович
Композитор и отец: к 92-летию Алексея Чичба
Хрупкая звездочка: песню для Валерии Адлейба пели на площади в Сухуме
"Хрупкая звездочка": песню для Валерии Адлейба пели на площади в Сухуме
Сколько стоит выпускной
Дорогой выпускник: цена прощания со школой

Соцсети

Sputnikabkhazia