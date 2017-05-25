Путин приложился к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

В среду вечером российский президент поздравил предстоятеля Русской православной церкви Кирилла с именинами. Путин подарил ему книгу XIX века "Житие Николая Угодника".

Встреча состоялась в резиденции патриарха, где присутствовал также патриарх Коптский Тавадрос II. В разговоре с ним Путин назвал доставку мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию большим событием для православных верующих.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию из Бари, пределов которого они не покидали за все 930 лет нахождения в городе. С 22 мая, когда к ним открылся свободный доступ, мощам поклонились почти 50 тысяч паломников.